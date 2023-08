Arsenal-Nottingham Forest começa atrasado devido ao sistema de entrada no estádio

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Torniquetes de acesso ao Emirates Stadium não estão a funcionar corretamente e há ainda milhares de adeptos que não entraram no recinto.

O Arsenal-Nottingham Forest, da primeira jornada da Premier League, deveria ter iniciado às 12h30 deste sábado, mas vai começar mais tarde. O motivo prende-se com o sistema eletrónico de bilhética que permite aos adeptos entrarem no estádio.

Os torniquetes não estão a funcionar corretamente e, por isso, a entrada está a ser muito demorada, fazendo com que milhares de adeptos ainda estejam no exterior do Emirates Stadium.

O Arsenal comunicou que a partida começaria a ser jogada às 13h00, meia hora mais tarde.