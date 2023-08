Arsenal não conta com Gabriel Jesus para o arraque de temporada

Avançado brasileiro foi operado a um joelho.

O Arsenal vai ficar privado do avançado brasileiro Gabriel Jesus para o arranque da Premier League inglesa de futebol devido a uma operação a um joelho, revelou o treinador dos gunners, o espanhol Mikel Arteta.

"Infelizmente, foi submetido a uma pequena operação esta manhã. Ele tinha um problema num joelho que lhe estava a causar problemas e era necessário operar. Não é qualquer coisa de grave, mas deve estar ausente algumas semanas", afirmou o técnico, embora se referisse a um "golpe duro" para o clube.

Depois de um excelente arranque de temporada com o Arsenal no ano passado, Gabriel Jesus esteve cerca de três meses ausente devido a uma lesão no joelho direito, sofrida durante o Mundial do Qatar.

O Arsenal vai disputar no domingo a Supertaça inglesa (Community Shield) diante do Manchester City, antes de arrancar a Premier League com a receção ao Nottingham Forest, em 12 de agosto.