Arsenal na corrida por um alvo com o qual Abel e Paulo Sousa sonharam

Coutinho, médio do Barcelona, continua com o futuro por definir.

Disposto a dar um novo impulso na carreira de modo a marcar presença no Mundial do Catar, que está a menos de um ano de distância, Philippe Coutinho está a agitar o mercado de transferências. O médio brasileiro não tem rendido o que dele se esperava no Barcelona e candidatos a recebê-lo são muitos.

O jornal "Sport" adianta que o Arsenal é um deles, mas com condições bem definidas: um empréstimo sem cláusula de compra e também sem pagar na totalidade o salário do internacional brasileiro.

Palmeiras, de Abel Ferreira, e Flamengo, agora com Paulo Sousa no comando, também já foram apontados como interessados, mas o elevado salário de Coutinho não dá margem para grandes esperanças. O Everton é outro dos clubes "colocados" no lote de potenciais candidatos.

Coutinho, 29 anos, leva 16 jogos realizados esta época, com dois golos marcados. Passou ainda por Bayern de Munique, Inter e Espanhol no futebol europeu.