Arsenal lidera, mas nem todos acreditam: "Não vai ganhar a Premier League"

Gary Neville aposta as fichas no Manchester City, apesar dos cinco pontos de atraso, que podem passar a oito.

O Arsenal venceu em casa (3-2) o Manchester United, lidera a Premier League, mas nem isso faz Gary Neville acredita na conquista do título por parte dos gunners. O antigo internacional inglês, que brilhou com a camisola dos red devils, apontado ao passado recente do clube londrino.

"A razão pela qual digo que o Arsenal não ganhará a Premier League é porque não a venceu nos últimos 20 anos e a maioria destes jogadores ainda não ganhou nada. Têm de demonstrar que podem passar a segunda metade da época para vencerem o campeonato", disse.

Neville referiu, por outro lado, o facto de a equipa de Guardiola estar habituada a lidar com a pressão. "Está na corrida para ganhar o título. Já esteve em situação idênticas no passado e ganharam. Podem ficar a oito pontos se o Arsenal vencer o jogo em atraso, mas ainda vão jogar entre eles e há muitos pontos em disputa", observou.

A equipa de Mikel Arteta tem cinco pontos de vantagem para os citizens, com menos um jogo realizado.