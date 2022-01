Arsenal junta-se à campanha de combate à criminalidade em Londres com camisola inédita

Os gunners vão usar uma camisola completamente branca no jogo de domingo, frente ao Nottigham Forest, para a Taça de Inglaterra

O Arsenal lançou esta sexta-feira um equipamento muito especial e que vai estrear no jogo de domingo, com o Nottigham Forest, relativo à terceira eliminatória da Taça de Inglaterra.

O modelo da camisola está inserido na campanha que tem como principal objetivo alertar para os elevados índices de criminalidade em Londres, que se intensificaram no último ano civil com mais 10 mil mortes de jovens, intitulando-a 'No More Red' (Não Mais Vermelho, em inglês) e será "um símbolo da positividade na comunidade", de forma a "criar um ambiente positivo para os jovens".