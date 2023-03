Arsenal já desenha esboço para 2023/2024: quem sai e quem pode entrar

Gunners querem dois médios, um lateral esquerdo e um extremo. Nuno Tavares apontado à saída, juntamente com o colega de setor Keiran Tierney e Sambi Lokonga

Líder da Premier League, o Arsenal vai, nos próximos meses, tentar carimbar o regresso ao trono do futebol inglês, 19 anos depois. Ainda assim, os gunners já olham para a próxima temporada, especialmente porque a qualificação para a Champions está, praticamente, garantida.

De acordo com o The Times, o clube já desenhou um primeiro esboço sobre aquilo que quer para 2023/2024. Nuno Tavares, emprestado ao Marselha, é um dos que não entra nas contas, juntamente com Tierney, colega de setor, e Sambi Lokonga, que custou, há um ano e meio, mais de 17 milhões de euros.

Os gunners querem compensar essas saídas com a entrada de dois médios, um lateral esquerdo e um extremo. Não há ainda contactos para o verão, mas os nomes de Declan Rice, do West Ham, e de Moisés Caicedo, do Brighton, continuam no topo das preferências.