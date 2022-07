Arsenal pronto para voltar a abrir cordões à bolsa, mas 55 milhões não chegam

Milinkovic-Savic foi figura da Lázio, que exige 65 milhões de euros. Gunners continuam ativos no mercado para atacar o objetivo Champions.

Sergej Milinković-Savić pode ser mais um jogador a chegar neste defeso ao Arsenal. Os gunners continuam ativos no mercado, à procura de atacar o objetivo Champions, e já chegaram a um valor importante, ainda que insuficiente: 55 milhões de euros.

A Lázio está aberta a abrir mão do centrocampista sérvio, mas apenas por 65 milhões, de acordo com a informação avançada pelo Il Messagero. Nenhum clube atingiu essa marca, apesar do interesse do Arsenal e do Manchester United já ter sido noticiado num passado recente.

Em Roma desde 2015, Savic é já o 10º jogador com mais partidas na história da Lázio, com 294 jogos realizados. Leva ainda 58 golos com a camisola laziale.

Fábio Vieira e Gabriel Jesus são nomes sonantes já assegurados pelo Arsenal neste mercado.