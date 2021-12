Arsenal goleia sem portugueses e é quarto classificado

O Tottenham beneficiou de inesperado desaire caseiro do West Ham para subir ao quinto lugar

Enquanto o Manchester City, que lidera com 47 pontos - mais seis do que o Liverpool, com 41, que tem menos um jogo - goleou o Leicester, por 6-3, na 19ª jornada da Premier League, o Arsenal, com Nuno Tavares no banco e Cédric Soares com teste positivo ao coronavírus, foi golear ao recinto do lanterna-vermelha Norwich, por 5-0.

Destaque para o jovem extremo Bukayo Saka, com golos aos seis e 67 minutos, enquanto os outros golos pertenceram ao escocês Tierney (44), ao francês Lacazette (84), de penálti, e ao jovem Emile Rowe (90+1).

O Arsenal mantém-se confortável no quarto lugar, com 35 pontos, mais seis do que o Tottenham, que, no entanto, tem três desafios a menos, e que soma mais um ponto do que o West Ham, em fase descendente.

O Crystal Palace viu recusado o adiamento da visita ao Tottenham, devido ao teste positivo do seu treinador, Patrick Vieira, que viu, em isolamento, Lucas Moura destroçar a sua equipa, que aos 37 minutos ficou reduzia a 10 elementos, por expulsão de Zaha.

O brasileiro marcou, de cabeça, aos 34, dois minutos depois de, em contra-ataque, servir o inevitável Harry Kane, enquanto, na etapa complementar, ofereceu o golo ao sul-coreano Heung-Min Son, que se antecipou ao guarda-redes e desviou para o 3-0.

O Tottenham beneficiou de inesperado desaire caseiro do West Ham para subir ao quinto lugar, com 29 pontos, enquanto o Crystal Palace é 12.º, com 20.

O fulgor da equipa sensação do campeonato, o West Ham, parece perder-se, agora com derrota caseira 3-2 com o Southampton, o quarto desaire nos últimos sete desafios, nos quais empatou ainda dois: os derradeiros triunfos foram ante o Chelsea e Liverpool, ambos em casa e por 3-2.