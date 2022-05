Arsenal garante contratação de jovem avançado do São Paulo

Transferência de Marquinhos, a troco de um valor residual, deverá ser oficializada na próxima semana, após conclusão dos habituais exames médicos e assinatura do vínculo

Marquinhos, avançado brasileiro do São Paulo, vai transferir-se para o Arsenal. O emblema da Premier League tem o negócio alinhavado com o clube do Brasileirão, assim como o salário a pagar e a duração do respetivo contrato.

Segundo o jornal "GloboEsporte", os gunners vão desembolsar cerca de 3,5 milhões de euros pelo passe de Marquinhos, de 19 anos, produto da formação paulista.

A transferência de Marquinhos deverá, refere a publicação brasileira, ser oficializada na próxima semana, após a conclusão de exames médicos e assinatura do vínculo.

O avançado brasileiro, que pode atuar também na faxa direita do ataque, realizou 42 oficiais desde que foi promovido à equipa principal do São Paulo, em 2021.