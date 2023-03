Arsenal festejou com relógio após vitória sobre Marco Silva e companhia

A posição dos ponteiros dos relógios motivou especulações nas redes sociais, com a principal a estar relacionada com o tempo que falta para a conclusão da Premier League, onde os gunners lideram com cinco pontos de vantagem e procuram um título que escapa desde 2004.

O Arsenal, com Fábio Vieira a suplente utilizado - entrou aos 77 minutos - venceu no domingo por 3-0 na visita ao Fulham, orientado por Marco Silva, que não pôde contar com o castigado João Palhinha, voltando a ter cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança da Premier League.

Após a partida, o plantel dos gunners tirou uma fotografia com um relógio semelhante ao que está presente no estádio Emirates, com o ponteiro das horas fixado no 2 e o dos minutos no 11.

Essa posição dos ponteiros motivou especulações dos adeptos nas redes sociais, com a principal a estar relacionada com os cerca de dois meses que faltam para a conclusão da Premier League, em que os gunners têm 11 jornadas por disputar e procuram um título que escapa desde 2004.

Há também quem acredite que o 2 esteja relacionado com o número de títulos que o Arsenal poderá conquistar esta temporada - Premier League e Liga Europa - tendo primeiro de ultrapassar o Sporting na segunda mão dos oitavos de final, na quinta-feira, após o empate (2-2) no primeiro jogo, em Alvalade.