Arsenal fecha negócio com o Manchester City por 52 milhões de euros

Gabriel Jesus vai trocar o City pelos gunners e só faltam acertar pequenos detalhes a nível do salário para oficializar o negócio.

Alvo prioritário de Mikel Arteta para reforçar o ataque, Gabriel Jesus está de malas aviadas para o Arsenal, onde terá a tarefa de fazer esquecer Aubameyang e Lacazette, que saíram para Barcelona e Lyon, respetivamente.

De acordo com informação avançada pelo jornalista Fabrizio Romano, os gunners vão pagar cerca de 52 milhões de euros ao Manchester City pelo internacional brasileiro e a oficialização do negócio só está dependente de pequenos acertos ao nível do salário do jogador.

Contratado em 2017 pelos citizens ao Palmeiras a troco de 32 milhões de euros, Gabriel Jesus foi peça importante para Pep Guardiola na conquista de quatro títulos da Premier League e chega ao Norte de Londres com o cartão de visita de 95 golos e 46 assistências em 236 partidas disputadas pelo emblema de Manchester.