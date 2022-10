Arsenal empata em Southampton e permite aproximação do campeão Manchester City

Fábio Vieira foi suplente utilizado, entrando a menos de dez minutos do final. Vantagem na liderança é, agora, de apenas dois pontos

A liderança do Arsenal na Premier League é, depois deste domingo, um pouco mais tremida. Os gunners não foram além de uma igualdade a uma bola, no terreno do Southampton, e permitiram a aproximação do Manchester City.

Xhaka abriu o marcador ao minuto 11, com Armstrong a empatar aos 65 minutos. Até ao final, mais ninguém marcou, com Fábio Vieira a entrar ao minuto 83 na turma de Arteta.

Leia também Cristiano Ronaldo Antigo jogador do Manchester United sobre o caso Ronaldo: "Agarrava-o pelo pescoço..." Dion Dublin criticou comportamento do internacional português e lembrou que podia partir para medidas mais drásticas caso fizesse parte do grupo de trabalho de Erik Ten Hag

Com a igualdade, o Arsenal chegou aos 28 pontos. Os gunners têm mais dois face ao campeão Manchester City, que ganhou neste último sábado, diante do Brighton.