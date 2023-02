Arsenal escorrega na Premier League dias antes de receber o Manchester City

Empate a uma bola na receção ao Brentford. Fábio Vieira foi lançado nos minutos finais, mas não evitou nova derrapagem, depois do desaire contra o Everton

O Arsenal voltou a escorregar na Premier League. Uma semana depois da derrota em Goodison Park, os gunners não foram além de um empate caseiro, 1-1, diante do Brentford.

Trossard fez o primeiro, antes de Toney, também na segunda parte, empatar a partida e carimbar a perda de pontos do líder isolado da competição, que contou com Fábio Vieira a partir do minuto 81.

Leia também Internacional Câmaras térmicas dão esperança por Atsu O antigo jogador do FC Porto era uma das cerca de mil pessoas que estavam no prédio que ruiu, segundo informou o meio turco "Ajanspor"

Na próxima quarta-feira, o Arsenal recebe o Manchester City, que está a seis pontos de distância. As duas equipas ainda não mediram forças em qualquer ocasião.