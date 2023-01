Arsenal encontrou na Premier League o plano B para Mudryk

Leandro Trossard não tem tido uma relação fácil com o novo treinador do Brighton, o italiano De Zerbi. Gunners e belga já chegaram a um acordo e negócio pode mesmo andar para a frente

Leandro Trossard é o novo alvo do Arsenal. Os gunners encaram o internacional belga do Brighton como a alternativa perfeita a Mykhailo Mudryk, transferido já nesta reabertura do mercado para o rival londrino Chelsea.

De acordo com Fabrizio Romano, os gunners já chegaram a um entendimento com o internacional belga, que tem estado afastado da equipa por desentendimentos com o técnico Roberto De Zerbi.

O jogador do Brighton foi, curiosamente, várias vezes associado ao Chelsea, clube que é orientado pelo seu antigo treinador, o britânico Graham Potter.