Arsenal encontra na Bundesliga a alternativa a Mudryk

Ucraniano foi para um grande clube de Londres, mas para o Chelsea. Moussa Diaby interessa aos gunners, mas Leverkusen promete não facilitar nada

Moussa Diaby parece ser o alvo mais recente do Arsenal para reforçar o ataque. Os gunners viram Mudryk assinar pelo rival Chelsea e, agora, querem uma alternativa forte.

De acordo com a Sky Sports, o Leverkusen promete não facilitar em nada. O clube germânico está a muitos pontos dos lugares cimeiros e, por isso, não quer vender a meio da época uma das suas principais figuras.

Leia também FC Porto Youtuber Felipe Neto pede ajuda ao FC Porto Felipe Neto, fenómeno da internet, afirma que a StarPlusBR, que possuiu os direitos dos jogos da Liga portuguesa, deixou de transmitir no Brasil

O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões vai exigir 100 milhões de euros por um jogador que leva 43 golos em 146 jogos com a camisola do Leverkusen. Não esteve no Mundial, mas conta com oito internacionalizações pela seleção A de França.