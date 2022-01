Arsenal empresta central à Udinese

Pablo Marí vai ser companheiro de Beto, ex-Portimonense, até ao final da época

O Arsenal emprestou Pablo Marí à Udinese até ao final desta época, numa cedência que não engloba opção de compra. O central de 28 anos levava apenas três jogos esta temporada pelos gunners e reforça assim o setor defensivo do 14º classificado da Serie A.

O emblema italiano onde milita o português Beto, ex-avançado do Portimonense, anunciou a chegada de Marí salientando a "solidez, experiência internacional e liderança" do defesa. "Jogador que combina força física com qualidades técnicas e grande habilidade no jogo aéreo, características preciosas que o levaram aos principais palcos europeus", pode ler-se no anúncio da Udinese.

Com passagens pelo campeonato espanhol, neerlandês, brasileiro e inglês na carreira, Pablo Marí integra o Arsenal desde a temporada 2019/20, mas nunca se impôs nos londrinos.