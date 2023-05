Arsenal em sério risco de perder dois titulares para a reta final da temporada

Imprensa inglesa dá conta de problemas físicos mais graves para William Saliba e Oleksandr Zinchenko

William Saliba e Oleksandr Zinchenko podem ficar de fora da reta final da temporada do Arsenal, que ainda luta pelo título da Premier League.

O jornal The Athletic dá conta de problemas físicos mais graves para os dois defesas, que têm sido titulares no esquema de Mikel Arteta.

Se o internacional francês se lesionou contra o Sporting, na segunda mão dos oitavos da Liga Europa, o ucraniano saiu mais cedo do encontro do último fim de semana, diante do Newcastle.

Até ao final da época, o Arsenal receberá o Brighton e o Wolverhampton, visitando, pelo meio, o terreno do Nottingham Forest.