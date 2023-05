Arsenal e Saka anunciam renovação de contrato

Anterior contrato era válido até 2024. Jogador e clube chegaram a um acordo até 2027. Extremo tem sido uma das figuras da equipa

Bukayo Saka vai continuar a dar o seu contributo ao Arsenal por mais alguns anos. O extremo renovou com os gunners até 2027.

Com o anterior vínculo a terminar em 2024, Saka e Arsenal chegaram a acordo para a renovação do contrato, anunciada esta terça-feira.

Formado no norte de Londres, Saka assumiu, nas últimas épocas, o papel de figura do Arsenal. Com apenas 21 anos, o internacional inglês leva já 178 partidas com a camisola dos gunners.

Leia também José Mourinho Mourinho arrasa timing do castigo à Juventus: "É uma piada para todos..." A Roma empatou na receção à Salernitana, mas um novo castigo de dez pontos atribuído à Juventus faz com que a formação de Mourinho se mantenha provisoriamente no sexto lugar, último de acesso à provas europeias.