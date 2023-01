Arsenal e Newcastle empatam. Fulham, de Marco Silva e Palhinha, está à porta da Europa

No topo da Premier League, o Arsenal e o Newcastle mantêm distâncias. O Fulham voltou a vencer e está no sétimo lugar.

O Arsenal, líder da Premier League, empatou 0-0 na receção ao Newcastle, terceiro classificado, na noite desta terça-feira. Os gunners comandam a corrida ao título, com 44 pontos, os magpies seguem com 35 pontos.

O português Fábio Vieira foi suplente não utilizado na equipa londrina.

Por falar em portugueses, o Fulham, de Marco Silva e João Palhinha (cumpriu todos os minutos), foi ao reduto do Leicester vencer, por 1-0. Mitrovic, aos 17 minutos, marcou o golo do triunfo, que permite aos cottagers ocupar o sétimo posto da Premier League (28 pontos), enquanto os foxes continuam com 17 pontos, no 13.º lugar da tabela classificativa.

Noutro jogo desta jornada 19, o Brighton foi a casa do Everton vencer por 4-1 e é oitavo colocado, com 27 pontos. Os toffees estão em 16.º, com 15 pontos. Mitoma, Evan Ferguson, Solly March e Pascal Gross apontaram os golos; Demarai Gray marcou, de penálti, o tento de honra.

Classificação da Premier League:

1.º Arsenal, 44 pontos (17 jogos);

2.º Manchester City, 36 pontos (16 jogos);

3.º Newcastle, 35 pontos (18 jogos);

4.º Manchester United, 35 pontos (17 jogos);

5.º Tottenham, 30 pontos (17 jogos);

6.º Liverpool, 28 pontos (17 jogos);

7.º Fulham, 28 pontos (18 jogos);

8.º Brighton, 27 pontos (17 jogos).