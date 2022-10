Arsenal e City correm por uma das revelações da época: "Por 40 milhões não falamos"

Mudryk tem estado em grande ao serviço do Shakhtar, inclusive na Champions.

Mykhaylo Mudryk tem sido uma das revelações da atual temporada. O avançado internacional ucraniano de 21 anos tem brilhado ao serviço do Shakhtar, clube que já faz as contas a uma milionária transferência num futuro próximo.

"As atenções estão sobre ele, mas os italianos vêm sempre depois. Trazem propostas baixas e nem nos sentamos a negociar. Há muitos candidatos ingleses, de Espanha, França, mas falta o valor justo para o levar. Com Mbappé, Rafael Leão e Vinícius Júnior, Mudryk é o jogador mais forte na posição", afirmou Carlo Nicolini, que auxilia Srna no cargo de diretor desportivo do Shakhtar.

"40 milhões de euros? Não falamos por números. Nem por 50 milhões de euros, nem ligamos para o presidente para comunicar a oferta. Valorizamos mais o Mudryk do que o Antony, do Manchester United, que custou 100 milhões de euros", atirou ao Calciomercato.

Arsenal e Manchester City estão na corrida. "São dois clubes que se interessaram pelo jogador, mas há também outros. Não estamos obrigados a vender. Nesta equipa, ele é o mais decisivo. Se querem contratar certos jogadores que fazem a diferença nos principais clubes, precisam de ter o dinheiro certo", atirou.

Mudryk fez seis golos e sete assistências em 11 jogos, contabilizando três remates certeiros na fase de grupos da Champions.