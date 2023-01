Arsenal desespera por um médio e já pensa em contratar no rival

Perante a intransigência do Brighton nas negociações por Moisés Caicedo, os gunners estão a ponderar avançarem para a contratação de Jorginho, cujo contrato com o Chelsea expira no final da época.

O médio defensivo italiano termina contrato com o Chelsea no final da presente temporada e é apreciado por Mikel Arteta, que já o tentou contratar no verão de 2020. No entanto, o alvo preferido do Arsenal continua a ser Caicedo, pelo que o clube ainda espera por uma mudança de posição por parte do Brighton.

Na presente temporada, Jorginho, de 31 anos, soma três golos em 25 partidas disputadas pelo Chelsea. Já o médio equatoriano, de 21 anos, leva um golo e uma assistência em 21 jogos pelos seagulls.