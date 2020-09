Arsenal derrota Leicester e avança na Taça da Liga inglesa

Nos outros jogos da terceira eliminatória, as equipas da Premier League acabaram por impor a sua força.

O Arsenal foi a Leicester vencer por 2-0 e eliminar a equipa local na terceira eliminatória da Taça da Liga inglesa, numa partida em que o banco mais valioso dos londrinos acabou por fazer a diferença.

Os dois técnicos, o irlandês Brendan Rogers e o espanhol Mikel Arteta, aproveitaram a Taça da Liga para fazer descansar vários dos seus habituais titulares e dar oportunidade a outros jogadores menos utilizados de apresentarem serviço.

A verdade é que o plantel do Arsenal, que não contou com Cedric Soares, tem mais opções e de qualidade do que o do Leicester e isso acabou por ser determinante para a vitória dos londrinos que começou a ser desenhada aos 57 minutos, quando o central da equipa da casa, o austríaco Christian Fuch, num lance infeliz, introduziu a bola na sua própria baliza ao tentar travar um ataque dos gunners.

Este golo já traduzia a supremacia do Arsenal, que seria confirmada à beira do final, ao minuto 90, graças a um golo de Edward Nketiah, na sequência de uma jogada do lateral direito espanhol Hector Bellerin, que tinha entrado em campo três minutos antes a render Saka Bukayo.

Nos outros jogos da terceira eliminatória, as equipas da Premier League acabaram por impor a sua força, o Chelsea goleou Barnsley, da Championship (segundo escalão) por 6-0, o Everton, sem André Gomes, foi a casa do Fleetwood, da League One (terceiro escalão) vencer por 5-2, enquanto o Newcastle goleou por 7-0 o modesto Morecambe, da League Two (quarto escalão).

A supremacia das equipas da Premier League estendeu-se aos restantes jogos, com o Fulham, com Ivan Cavaleiro a não sair do banco, a receber e vencer o Shefield Wednesday, da Championship, por 2-0, o mesmo resultado com que o Burnley e o Brighton venceram fora o Millwall e o Preston, respetivamente, que competem na Championship, enquanto o Stoke, do mesmo escalão, eliminou o Gillingham, da League One, ao vencer por 1-0, em casa.