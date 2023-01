Arsenal contrata especialista na marcação de livres que é fenómeno nas redes sociais

Hussein Isa, mais conhecido como Tekkers Guru, é um fenómeno na internet. Passará a fazer parte da equipa técnica a partir do próximo verão, no sentido de ajudar os avançados e todos os jogadores que possam marcar livres

O Arsenal continua à procura de regressar ao topo do futebol inglês. Enquanto não chegam mais reforços, os gunners vão melhorando a sua equipa técnica, com um especialista viral de livres a caminho.

De acordo com o The Athletic, Hussein Isa deve chegar ao Emirates no verão para ajudar na marcação de livres e nos gestos técnicos dos avançados do clube, desde os da primeira equipa até aos jovens da formação.

Internacional inglês no futsal, Isa é um pequeno fenómeno nas redes sociais que está a caminho de um clube que lidera a Premier e que quer destronar o Manchester City, se possível já esta temporada.