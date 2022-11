Arsenal, com Fábio Vieira em destaque, vence Wolves e reforça liderança

Os gunners aproveitaram da melhor forma a derrota do Manchester City e passam a liderar a Premier League com cinco pontos de vantagem.

O Arsenal venceu este sábado por 2-0 na visita ao aflito Wolverhampton, em jogo da 16.ª jornada da Premier League.

Depois de uma primeira parte sem golos, Fábio Vieira, que alinhou de início nos gunners, serviu o criativo norueguês Martin Odegaard para o primeiro golo da partida, aos 55 minutos.

O médio nórdico bisou exatamente 20 minutos depois, num lance de insistência, fixando o resultado final, frente a um Wolves que colocou oito portugueses em campo - José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho e Gonçalo Guedes foram titulares, Matheus Nunes e Daniel Podence entraram na segunda parte.

O Arsenal aproveita assim a dramática derrota do Manchester City com o Brentford (1-2) para passar a liderar a Premier League com cinco pontos de vantagem sobre os cityzens (37), segundos classificados com 32.

Já o Wolverhampton, que realizou o último jogo com o treinador interino Steve Davis no banco - Julen Lopetegui vai assumir a equipa a partir de agora - continua a ser o lanterna-vermelha da prova, com apenas 10 pontos.