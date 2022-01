Arsenal coloca-se na pole position por Tielemans, associado a United e Liverpool

Gunners querem continuar a reforçar centro do campo. Belga termina contrato em junho de 2023

Já foi associado a outros grandes clubes do futebol inglês, mas o Arsenal parece o mais forte candidato, nesta altura, para receber Youri Tielemans.

O Leicester continua a sonhar com uma renovação de um contrato que termina já em junho de 2023, mas a imprensa inglesa dá conta do interesse do médio em experimentar uma nova aventura na carreira. Interessados ao mais alto nível não faltam.

O Arsenal já colocou-se em conversações com o agente do jogador para uma transferência no próximo mercado de verão. Arthur Melo é uma opção mais cara e, por isso, os gunners têm no internacional belga uma opção com pouco ou nenhum risco.

Recorde-se que, nos últimos defesos, o Arsenal reforçou a zona intermediária, com as contratações de Partey e Lokonga.