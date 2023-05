Arsenal cai com estrondo em casa e "entrega" título de campeão ao City

Jorginho, do Arsenal, e Billy Gilmour, jogador do Brighton

Derrota por três golos sem resposta frente o Brighton.

O Arsenal praticamente despediu-se este domingo da luta pelo título inglês, ao ser derrotado em casa pelo Brighton (0-3), na ronda 36 da Premier League. A formação orientada por Mikel Arteta vacilou, depois de o Manchester City ter derrotado, fora de portas, o Everton por três golos sem resposta.

Enciso (51'), Undav (86') e Estupiñan, no sexto minuto de descontos, fizeram os golos do triunfo do Brighton, frente a um Arsenal que teve Fábio Vieira como suplente não utilizado.

Este resultado deixa o Arsenal com 81 pontos, a quatro do líder Manchester City, com duas jornadas pela frente. Uma vitória basta para a formação de Guardiola celebrar mais um título.