Arsenal atira Leeds para a zona de descida e dá mais um passo rumo à Champions

Cédric Soares foi titular nos gunners

O Arsenal venceu este domingo por 2-1 na receção ao Leeds, que caiu para a 18ª posição da Premier League, ao passo que os gunners consolidaram o quarto lugar, estão cada vez mais perto de marcarem presença na próxima edição da Premier League.

O triunfo londrino, em jogo da 36ª jornada, ganhou forma logo nos primeiros 10 minutos, período em que Eddie Nketiah assinalou um bis, sendo que a expulsão, aos 27, de Luke Ayling complicou ainda mais a tarefa do Leeds, que soma os mesmos 34 pontos do Burnley, mas tem desvantagem no confronto direto.

Fruto do empate do Tottenham no sábado, diante do Liverpool, os gunners ganharam dois pontos de vantagem sobre os spurs, rivais na corrida à Champions, passando a somar 66 pontos no quarto lugar, menos um do que soma o Chelsea, terceiro.