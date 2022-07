Arsenal assegura Zinchenko e deixa 80 milhões no Manchester City

Acordo finalizado, revela David Ornstein, jornalista do The Athletic

O Arsenal está à beira de pescar mais um talento no Manchester City: segundo o jornalista David Ornstein, do The Athletic, já há um acordo estabelecido entre os dois emblemas por 35 milhões de euros, mais dois milhões em variáveis.

O Arsenal já tinha contrato Gabriel Jesus aos citizens, por 45 milhões de euros, deixando um total de 80 milhões nos cofres do clube de Manchester. O ucraniano Zinchenko assinará até 2026 e vai ser concorrente do português Nuno Tavares na luta pela titularidade na lateral esquerda da defesa dos gunners, embora o novo reforço possa jogar noutras posições.

