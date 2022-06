Arsenal confirma renovação no plantel antes do anúncio oficial de Fábio Vieira

Eddie Nketiah assinou um novo contrato com os "gunners".

Ainda antes de oficializar a contratação de Fábio Vieira ao FC Porto, num negócio que pode chegar aos 40 milhões de euros, o Arsenal anunciou este sábado a renovação de contrato com Eddie Nketiah, sem revelar a duração do vínculo.

O avançado de 23 anos estava em final de contrato com os "gunners" e prolonga assim o "casamento" com um clube ao qual esteve sempre ligado enquanto sénior, com um empréstimo ao Leeds em 2019/20.

"Estou encantado por Eddie ficar connosco. Ele representa aquilo que somos e todos os valores do clube. Estamos muito felizes por ele ter prolongado o seu contrato e agora temos de começar a trabalhar e continuar a desenvolver o grande talento e a pessoa que há nele", afirmou o treinador espanhol Mikel Arteta.

Nketiah fez dez golos em 27 jogos na época 2021/22. Vai ficar com a camisola 14, número que já pertenceu a Thierry Henry.