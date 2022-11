Arsenal anuncia primeiro diretor desportivo de sempre do clube

Edu Gaspar, o novo diretor desportivo do Arsenal

Edu Gaspar, que exercia funções de diretor técnico nos gunners, foi promovido.

O Arsenal anunciou esta sexta-feira que Edu Gaspar, que exercia funções de diretor técnico nos gunners, foi promovido para o inédito cargo de diretor desportivo do clube.

O antigo médio brasileiro, que fez parte do plantel dos "Invencíveis" da temporada 2003/04, regressou ao emblema londrino no verão de 2019, após uma passagem pela estrutura da Federação brasileira de futebol.

"Estou deliciado por assumir este novo cargo, que encaro como uma evolução e consolidação do caminho que temos percorrido. Estamos a fazer um bom progresso em todas as áreas da nossa academia masculina e feminina e estamos todos excitados com o que poderemos atingir no futuro", declarou o dirigente aos meios do clube.

À 15.ª jornada, o Arsenal é o líder isolado da Premier League com 37 pontos, mais cinco do que soma o bicampeão Manchester City, segundo classificado.