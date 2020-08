Arsenal anuncia despedimentos e explica com necessidade de "manter o investimento na equipa"

Anúncio feito esta quarta-feira

O Arsenal confirmou esta quarta-feira que ter proposto a rescisão do contrato a 55 funcionários, explicando que tal se deve ao impacto da pandemia do coronavírus nas finanças do clube. Numa declaração divulgada no site do clube da Premier League, o chefe do futebol Raul Sanllehi e o director-geral Vinai Venkatesham afirmaram que os cortes visam "manter o investimento na equipa".

O clube também alega que as receita da televisão, do dia do jogo e das atividades comerciais também foram afetadas e que isso continua a ter um forte impacto até que comece a época 2020/21.

Embora os jogadores, staff de futebol profissional e a administração já se tivessem voluntariado para fazer cortes salariais, isso parece não ter sido suficiente. "O nosso objectivo tem sido proteger os empregos e salários durante o máximo de tempo possível. Infelizmente, chegámos agora ao ponto em que propomos 55 despedimentos. Não fazemos estas propostas de ânimo leve e analisámos todos os aspetos do clube e as nossas despesas antes de chegarmos a este ponto. Sabemos que isto é perturbador e difícil para o nosso dedicado pessoal e o nosso foco está em gerir isto o melhor possível", pode ler-se no comunicado