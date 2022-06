Arsenal anuncia a saída de Lacazette a custo zero

Redação com Lusa

Avançado deverá regressar, segundo a Imprensa gaulesa, ao Lyon

O futebolista internacional francês Alexandre Lacazette vai abandonar o Arsenal no final do mês de junho, altura em que termina o seu contrato, depois de cinco temporadas nos gunners, anunciou, esta sexta-feira, o emblema inglês.

No seu sítio oficial na Internet, o Arsenal comunicou e agradeceu o contributo do avançado de 31 anos, que registou 206 jogos e 71 golos em todas as competições pelo clube londrino.

"Obrigado, "Laca". Desejamos tudo de melhor para o próximo capítulo da tua carreira", lê-se na publicação dos gunners.

Lacazette abandona Londres com uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça ganhas e viveu a sua melhor época em 2018/19, quando assinou 19 golos e 11 assistências em 49 jogos.

De acordo com a imprensa britânica, o internacional francês (16 internacionalizações e três golos) deverá regressar ao Lyon, clube em que fez toda a sua formação e carreira antes de rumar à Premier League e ao Arsenal.