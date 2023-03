Arsenal, adversário do Sporting, segue imparável na Premier League

Triunfo por 4-0 frente ao Everton e liderança reforçada.

O Arsenal aumentou na noite desta quarta-feira a vantagem para os perseguidores no topo da Premier League, ao golear em casa do Everton, por quatro golos sem resposta. No jogo em atraso da ronda sete do campeonato inglês, a formação orientada por Mikel Arteta encaminhou o triunfo no final da primeira parte, com golos de Saka, aos 40', e Martinelli, já nos descontos.

No segundo tempo, Odegaard aumentou a vantagem ao 71' e Martinelli, já com o português Fábio Vieira em campo, bisou e fixou o resultado final aos 80'.

O Arsenal, que somou a terceira vitória seguida, passa a ter 60 pontos, após 25 jornadas, mais cinco do que o Manchester City, segundo colocado.

O Arsenal, recorde-se, é o adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa: joga em Alvalade no dia 9 de março e recebe os leões uma semana depois.