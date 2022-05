Arrigo Sacchi: "O Liverpool não tem um jogador de classe mundial"

Declarações de Arrigo Sacchi, ex-treinador do Milan.

Arrigo Sacchi, esta segunda-feira, anteviu a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões entre Villarreal e Liverpool (reds venceram primeiro jogo por 2-0), afirmando, de forma surpreendente, que a equipa orientada por Jurgen Klopp não contém "jogadores de classe mundial".

"O Liverpool não tem um jogador de classe mundial. Quando Salah estava em Itália, ele era um bom jogador, mas não de classe mundial... Mas eles jogam com um ritmo e uma intensidade muito altas", considerou, na coluna de opinião que detém no Gazzetta dello Sport.

Na semana passada, o antigo treinador já tinha feito declarações polémicas ao afirmar que o Inter joga um futebol antiquado e similar ao da década de 1960 na Serie A. Sobre as mesmas, Sacchi aproveitou para retificar aquilo que pretendeu transmitir.

"Talvez eu me tenha expressado mal ou talvez me tenham entendido mal. O Inter está a jogar um bom futebol ao nível italiano, mas ao nível internacional não ganha ou ganha apenas uma em 100 vezes. Sem pressionar e sem dominar o jogo, estás limitado no que toca ao quão longe podes ir", referiu.

O Villarreal recebe o Liverpool esta terça-feira, às 20h, num jogo que irá definir o primeiro finalista da presente edição da Liga dos Campeões.