Arremesso de garrafa a jogador bane jovem adepto do Everton até 2026 de estádios

Roger Tweedle, fã dos toffees, além do banimento, recebeu uma pena suspensa e terá que cumprir serviço comunitário

Um adepto do Everton ficou proibido de entrar em estádios durante quatro anos (até 2026), por ordem judicial, ao atingir Matty Cash, lateral do Aston Villa, com uma garrafa de água, num jogo da Premier League entre os dois clubes, em janeiro.

Roger Tweedle, de apenas 19 anos, que confessou, perante o tribunal de Sefton, a realização do ato, além do banimento, recebeu uma pena suspensa de oito semanas e terá que cumprir um total de 100 horas de serviço comunitário.

"É um assunto sério atirar qualquer garrafa, plástico ou vidro, e atingir alguém no rosto. É uma sorte que ninguém se tenha magoado. Ter acontecido num jogo de futebol aumenta a gravidade", disse o juiz James Clarke, citado pela "Sky Sports".

O arremesso da garrafa na direção de Matty Cash ocorreu nos descontos da primeira parte do jogo da 23.ª jornada da I liga inglesa, numa altura em que os forasteiros villans celebraram um golo da autorida de Emiliano Buendia.

Roger Tweedle foi, após esse momento, identificado pelas autoridades policiais presentes em Goodison Park. O jovem adepto explicou que decidiu atirar a garrafa por, segundo a "Sky Sports", "não estar muito feliz" com o golo de Buendia.

O adepto, que assumira em tribunal arrependimento pelo comportamento, terá que se distanciar num raio de um quilómetro de Goodison Park em dias de jogo.