Arrascaeta apontado ao Al Nassr de Ronaldo e Luís Castro

Médio-ofensivo uruguaio está no Flamengo desde 2019

Embora se tenha revelado esta quarta-feira uma alegada proibição de inscrição de jogadores por parte do Al Nassr, o emblema saudita continua à procura de reforços.

O clube orientado por Luís Castro e onde atua Ronaldo, segundo dizem, pagará a multa necessária para ultrapassar o impedimento acima mencionado e um novo nome que surgiu na lista de potenciais reforços é o de Arrascaeta, médio-ofensivo que brilha no Flamengo desde 2019.

Arrascaeta, de 29 anos, começou a carreira no Defensor Sporting, de onde saiu para o Brasil, primeiro para o Cruzeiro e depois para o Flamengo.

O jornalista Venê Casagrande falou com André Cury, empresário ligado às anteriores transferências do uruguaio, que garantiu: "Tem uma proposta do Al Nassr, equipa do Luís Castro, pelo Arrascaeta, do Flamengo. O valor da proposta depende do humor dos caras, o céu é o limite para eles. Um dirigente ligou-me e avisou que faria a proposta por Arrascaeta. Ele é o número 1 lá, mas é claro que o Flamengo vai dificultar."

A cláusula de rescisão de Arrascaeta é de 50 milhões e o uruguaio tem contrato até 2026.