Arminia Bielefeld respira e atrasa Eintracht na corrida pela Europa

Abertura da 20.ª jornada da Bundesliga

O Arminia Bielefeld foi a Frankfurt vencer o Eintracht por 2-0, na abertura da 20.ª jornada da Liga alemã, afastando-se dos lugares de descida e atrasando o adversário na luta pela Europa.

Os forasteiros, em que Guilherme Ramos foi suplente não utilizado, decidiram o jogo cedo, graças a uma boa exibição do jovem austríaco Wimmer, de 20 anos, que marcou o primeiro, aos cinco minutos, e assistiu Schopf para o segundo, aos 27.

No segundo tempo, a equipa da casa lançou vários jogadores mais ofensivos, entre eles Gonçalo Paciência, aos 61 minutos, mas não conseguiu outro resultado, somando o terceiro jogo seguido sem ganhar e seguindo no oitavo lugar, com 28 pontos.

Se a equipa da casa se atrasou na luta pelos lugares de acesso às competições europeias, o Bielefeld escapou da zona de despromoção e subiu a 14.º, à condição, agora com 21 pontos, seguindo em plena recuperação: não perde há cinco jogos, contando três deles por vitórias.

O Bayern Munique lidera o campeonato e só entra em campo na 20.ª ronda no domingo, em casa do Hertha Berlim, com o Borussia Dortmund, segundo, a seis pontos, em ação no sábado no reduto do Hoffenheim.