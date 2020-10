Armada portuguesa dos Wolves vence em casa do histórico Leeds

Wolves venceram no reduto do Leeds, por 1-0

Remate de Raúl Jiménez - que ainda contou com um desvio - deu os três pontos ao Wolverhampton.

O Wolverhampton somou esta segunda-feira o segundo triunfo consecutivo na Premier League, ao vencer por 1-0 em casa do Leeds United, emblema histórico recém-promovido ao principal escalão do futebol inglês.

Com Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Pedro Neto e Podence no onze titular, a equipa orientada por Nuno Espírito Santo marcou o golo da vitória aos 70 minutos, num remate de Raúl Jiménez que ainda contou com um desvio azarado de um defensor dos anfitriões.

Rúben Neves foi lançado no decorrer da segunda parte e, do lado do Leeds, Hélder Costa foi titular, com o ex-Sporting Raphinha a entrar para os minutos finais.

Com este resultado, os Wolves passaram a somar nove pontos e ascenderam ao sexto lugar da tabela. Já o Leeds conta menos dois pontos é é 10.º classificado.