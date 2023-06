Argentina, sem Messi, Otamendi nem Di María, vence Indonésia

Poucos dias depois de bater em Pequim a Austrália (2-0), os campeões mundiais voltaram a entrar esta segunda-feira em campo, num jogo disputado no Estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta

A campeã mundial Argentina, já sem os dispensados Lionel Messi, Otamendi e Di Maria, fechou esta segunda-feira a digressão asiática com nova vitória por 2-0, desta vez diante da Indonésia, em Jacarta.

Poucos dias depois de bater em Pequim a Austrália (2-0), os campeões mundiais voltaram a entrar esta segunda-feira em campo, num jogo disputado no Estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta, em que o selecionador Lionel Scaloni promoveu várias alterações.

Desde logo com as saídas do benfiquista Nico Otamendi, de Leo Messi e Di Maria, os três dispensados da seleção para descansarem e aproveitarem as famílias, com Scaloni a explicar que o mereciam mais do que ninguém.

Frente à Indonésia, o treinador fez entrar de início Pezella, Lo Celso e Buonanotte, para os lugares de Otamendi, Di Maria e Messi, respetivamente, além de promover a titularidade de Medina, Leandro Paredes, Palácios ou Julian Alvarez.

A vitória ficou garantida nas duas partes: Leandro Paredes fez o 1-0 aos 38 minutos, e Cristian Romero o 2-0, aos 55.

Depois do desaire com o anfitrião Brasil nas meias-finais da Copa América de 2019, os comandados de Lionel Scaloni somam agora 33 vitórias, 13 empates e apenas uma derrota - com a Arábia Saudita (1-2), na estreia no Mundial2022 -, em 47 jogos.