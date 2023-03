Argentina recupera a liderança do ranking de seleções após seis anos

Após a conquista do Mundial, os dois recentes amigáveis vão permitir alcançar o topo

A nova atualização do ranking de seleções só será divulgada pela FIFA no início de abril, mas já há sites a fazer a contabilidade. A Argentina, que recentemente se sagrou campeã do mundo no Catar, graças aos triunfos nos dois amigáveis deste mês (com Panamá e Curaçao), vai dar um salto na classificação e passará a ocupar o primeiro posto.

Desde 2017 que a seleção da Argentina não estava na liderança.

O Brasil perdeu com Marrocos e assim cairá do primeiro para o terceiro lugar, a França sobe ao segundo, e a Bélgica continuará no quarto posto.

