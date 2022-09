Argentina faz pedido especial para o Mundial no Catar para cumprir a tradição

Selecionador argentino quer um espaço interior para fazer churrasco, pois no exterior as temperaturas são elevadas

Juntar o plantel à mesa num churrasco é uma tradição da Argentina de que o atual selecionador, Lionel Scloni, não prescinde. Para tal, o técnico fez uma exigência à federação de futebol do seu país (AFA) e à Universidade do Catar, onde a comitiva argentina vai ficar no Mundial: um espaço para fazer churrasco, mas interior, devido às altas temperaturas no Catar.

Na Argentina, por exemplo, o Boca Juniors passou a juntar o grupo num churrasco, "asado" para os argentinos, às sextas-feiras, antes dos jogos. É uma tradição nacional e uma paixão.

Scaloni quer um local que dê para o churrasco e para comerem à volta de 50 pessoas da comitiva. Outro objetivo é fortalecer os vínculos e gerar maior união na equipa. De resto, o complexo da Universidade do Catar tem tudo o que a Argentina precisa.