Argentina estreia-se no Mundial sub-20 com triunfo sobre o Uzbequistão

O vencedor do torneio, que vai decorrer até 11 de junho, irá suceder à Ucrânia, campeã em 2019.

A anfitriã Argentina, recordista de títulos na categoria, estreou-se no sábado com um triunfo sobre o Uzbequistão (2-1), após reviravolta, no Grupo A do Mundial sub-20 de futebol.

No arranque da 23.º edição do torneio, que decorre na Argentina, a detentora de seis títulos foi surpreendida pelo golo inaugural de Makhmudjon Makhamadjonov (24 minutos), sendo que a reviravolta aconteceu ainda antes do tempo de descanso, através de Alejo Veliz (27) e Valentin Carboni (41), com o placard a não sofrer alterações no segundo tempo.

Na seleção sul-americana, o médio Tanlongo, do Sporting, constou entre os titulares, tendo saído aos 72 minutos do jogo que decorreu no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero.

Na mesma "poule", a Nova Zelândia ultrapassou a Guatemala pela margem mínima (1-0), com o tento decisivo, da autoria de Norman Garbett, a surgir a 10 minutos do apito final.

No Grupo B, o golo tardio de Jonathan Gómez deu a vitória aos Estados Unidos ante o Equador (1-0), enquanto a Eslováquia construiu um triunfo dilatado diante das Ilhas Fiji (4-0), com os remates certeiros de Adam Gazi (17), Mate Szolgai (25), Artur Gajdos (70) e Timotej Jambor (79).