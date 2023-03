Argentina estreia estatuto de campeã mundial contra suplentes sem o selecionador

Argentina, campeã do mundo no Catar, em 2023

O Panamá visita a Argentina na próxima quinta-feira sem a sua melhor equipa, pois dias depois tem um jogo oficial e decisivo

O jogo em que a Argentina vai estrear o estatuto de campeã do Mundo, com as três estrelas no novo equipamento, não será teoricamente abrilhantado pelo adversário, que vai jogar com uma seleção de segunda linha e sem o selecionador.

A Argentina recebe o Panamá na próxima quinta-feira, dia 23, mas o país da América Central vai jogar com os suplentes e sem o técnico espanhol Thomas Christiansen, antigo jogador do Barcelona, entre outros clubes. Isto porque no dia 28 defronta a Costa Rica, como visitante, em jogo do Grupo B da Nations League da Concacaf (em caso de triunfo qualifica-se para a "final four").

"Para mim seria espetacular ir à Argentina defrontar o campeão do Mundo, contra Messi e companhía, mas não é a prioridade. A nossa prioridade é a Nations League. Temos um jogo decisivo dias depois e não quero arriscar. Preciso de estar focado. A seleção vai no 21 para a Argentina, volta 24, e 25 e 26 treina, no 27 viaja para a Costa Rica. Tenho de me focar no que é realmente importante. Seria uma montra para mim e para os jogadores. Mas que imagem dou se vou a esse jogo e deixo os jogadores no Panamá? Que não me importa o jogo com a Costa Rica?", disse Christiansen.

O comando da seleção do Panamá ficará, assim, a cargo de Jorge Dely Valdés, seu adjunto e técnico dos Sub-20.