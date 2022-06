Argentina bate Itália em Wembley e conquista Finalíssima

Vitória clara sobre a Itália, por 3-0, em Londres. O campeão da América do Sul dominou o campeão da Europa, que vai ficar de fora do próximo Mundial

Com um Messi muito inspirado, a Argentina conquistou a Finalíssima, o troféu que colocou frente a frente as seleções campeãs da Europa e da América do Sul. A equipa das Pampas, em Wembley, venceu por claros 3-0 a Itália.

Sempre mais forte do que o seu rival, a Argentina chegou ao intervalo a vencer por 2-0, depois dos golos de Lautaro (grande assistência de Messi) e Di María, que picou com muita classe sobre Donnarumma. No período de compensação, Dybala, após mais um bom trabalho de Messi, que entrou depois dos 90, fechou as contas, já depois de várias defesas decisivas do guardião italiano.

Este foi o segundo título para Lionel Scaloni no comando técnico da Argentina, depois da vitória na Copa América, no ano passado, em território brasileiro.