Argentina arrumou a questão na primeira parte com o Peru

Lautaro marcou um dos golos do triunfo argentino

Redação com Lusa

Seleção alviceleste bateu o Peru por 2-0 na qualificação para o Mundial'2022.

A Argentina reforçou na terça-feira o segundo lugar da zona sul-americana de apuramento para o Mundial de 2022, ao vencer por 2-0 no Peru, no encontro que encerrou a quarta jornada.

Em Lima, os comandados de Lionel Scaloni, que vinham de um dececionante empate caseiro com o Paraguai (1-1), resolveram o encontro na primeira meia hora, com tentos de Nicolás González, aos 17 minutos, e Lautaro Martínez, aos 28'.

González inaugurou o marcador com um pontapé colocado de pé esquerdo, depois de assistido por Giovani Lo Celso, como no tento aos paraguaios, e Lautaro finalizou com mestria, fintando Galesi e atirando para a baliza deserta, após passe de Leandro Paredes.

O benfiquista Otamendi voltou a ser titular no centro da defesa dos argentinos, vendo o amarelo aos 60 minutos.

Com 10 pontos, face a três vitórias e um empate, a Argentina segue apenas atrás do Brasil, que manteve o pleno de triunfos, ao vencer por 2-0 na deslocação ao Uruguai, que jogou com 10 desde os 71 minutos, por expulsão de Cavani.

Arthur, aos 34 minutos, e Richarlison, aos 45, marcaram os tentos dos canarinhos, que tiveram o benfiquista Everton a partir dos 70.

Nos uruguaios, o também benfiquista Darwin Núñez, titular no lugar de Luis Suárez, que acusou positivo à covid-19, jogou os 90 minutos e poderia ter marcado logo aos cinco, num violento remate à barra, que Ederson não podia parar.

No terceiro posto, atrás de brasileiros e argentinos, segue o Equador, que somou o terceiro triunfo consecutivo, ao golear em casa a Colômbia, de Carlos Queiroz por 6-1.