Argélia não se conforma com adeus ao Mundial e quer repetir jogo com Camarões

Argélia não se conforma com a eliminação no apuramento para o Mundial

Com dois golos de Slimani anulados na derrota por 2-1, a federação apresentou recurso na FIFA.

No dia em que o presidente da federação argelina Charaf-Eddine Amara anunciou a demissão do cargo, consequência do falhanço na qualificação para o Mundial, foi interposto um recurso na FIFA, solicitando a repetição do duelo entre a seleção da Argélia e Camarões.

Em comunicado, a federação fez saber que houve "uma arbitragem escandalosa que distorceu o resultado do jogo", que terminou com o triunfo dos Leões Indomáveis (2-1), com um golo aos 120"+4". "A Federação está determinada em usar todos os meios legais à sua disposição para que os seus direitos sejam restabelecidos num novo jogo com garantias de honestidade e imparcialidade da arbitragem", lê-se.

Na partida da passada terça-feira, que teve arbitragem de Bakary Gassama (Gâmbia), Slimani, avançado do Sporting teve dois golos anulados. A federação argelina solicitou ainda a abertura de uma investigação da FIFA sobre a arbitragem na segunda mão do play-off da zona africana que valeu o apuramento dos Camarões.

No plano diretivo, o vice-presidente Mohamed Maouche assumirá a liderança da federação de forma interina, até à realização de eleições que podem decorrer durante este mês de abril.