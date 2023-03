Argel deixou o Alverca e já tem novo clube no Brasil

Antigo jogador de FC Porto e Benfica voltou ao seu país para assumir o comando da Chapecoense

Argel Fuchs é o novo treinador da Chapecoense e esta manhã já orientou o treino da equipa brasileira.

O antigo jogador de FC Porto e Benfica terminou a carreira nos relvados em 2007 e de imediato começou a de treinador. Já com longa lista de clubes no currículo, em Portugal esteve ano e meio no Alverca, saíndo esta época após seis partidas.

"Nós vamos trabalhar juntos. Chapecó é uma terra de gente trabalhadora e é isso que a gente vai fazer, trabalhar aqui com muita dedicação. Vamos recuperar o DNA da Chapecoense, é isso que a gente precisa. Vamos trabalhar jogo a jogo. Precisamos do torcedor do nosso lado, ele precisa pegar sua bandeira, vir ao estádio e vestir a camisa da Chape. Com trabalho e dedicação é fundamental ter uma atitude diferente. A gente vai buscar a química de representar o torcedor dentro de campo, é a isso que temos que jogar", afirmou Argel, aos meios do clube.