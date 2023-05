Argel deixa a Chapecoense: "Corta-se a cabeça de um"

Treinador brasileiro fez apenas 10 jogos (duas vitórias) pelo emblema de Chapecó.

A Chapecoense perdeu (1-0) com o Sampaio Corrêa, na nona jornada da segunda divisão do futebol brasileiro, e Argel Fucks foi despedido do comando técnico. O antigo jogador do Benfica e FC Porto e ex-treinador do Alverca, de 48 anos, foi vaiado pelos adeptos no final do jogo e pouco depois foi oficializada a saída.

"O futebol é assim, há sempre um culpado, um responsável, não se corta a cabeça de vários, corta-se a cabeça de um. E a partir do momento que se tem este aproveitamento, fica difícil", disse o técnico, em conferência de imprensa depois do jogo.

Argel chegou à Chapecoense em março e orientou a equipa em dez jogos (duas vitórias, três empates e cinco derrotas) - ocupa o 16.º lugar da Série B, logo acima da linha de água.