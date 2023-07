Arda Guler firme: "Descarto sair emprestado. Ídolos? Cristiano..."

Reforço do Real Madrid só admite ficar no plantel principal

Arda Guler escolheu o Real Madrid quando tinha em mãos uma proposta do Barcelona e na apresentação oficial pelos merengues, esta sexta-feira, mostrou-se firme na vontade de ficar no plantel principal. Ser emprestado era um rumor que circulava dadas as poucas oportunidades que poderá ter nesta fase inicial.

"Descarto. Contratou-me o Real Madrid e venho jogar aqui. Barcelona? Mal apareceu o Real Madrid, tudo o resto perdeu valor. Tinha muitas propostas, mas a minha prioridade sempre foi o Real Madrid. Falei com Ancelotti. Asseguraram-me que vou jogar. Acabou-se. Ser emprestado não está nos meus planos. De certeza que vou aprender muito com Modric, o melhor médio do mundo", afirmou o prodígio turco de 18 anos.

"Gosto de criar, mas também ser ofensivo. Posso ser um médio puro ou até jogar mais descaído para os flancos. Estou preparado. Venho trabalhar e dar tudo no melhor clube do mundo. Não penso num empréstimo, não está na minha cabeça", atirou.

Quanto a ídolos, Ronaldo está na lista: "Cristiano, Ozil, Guti. Quero ser uma lenda como eles. Venho para isso."