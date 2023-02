Árbitros reconhecem dois erros do VAR em dois jogos da Premier League

O organismo que representa os árbitros profissionais ingleses (PGMOL) admitiu, este domingo, em comunicado a existência de dois erros do videoárbitro (VAR) causados por "falha humana" em prejuízo de Arsenal e Brighton, na 23.ª jornada da Liga inglesa.

O ex-árbitro Howard Webb, líder do PGMOL, "entrou em contacto com o Arsenal e o Brighton para reconhecer e explicar erros significativos no processo de uso do VAR nas respetivas partidas", informou em comunicado a entidade, referindo que "ambos os incidentes devem-se a falha humana".

Segundo o jornal Mail on Sunday, em causa está um possível fora de jogo de Christian Norgaard, jogador que fez a assistência para o golo do Brentford frente ao Arsenal (1-1), que não foi verificado pelo VAR, e que devia ter ditado a anulação do golo de Ivan Toney.

Por seu turno, o Brighton confirmou em comunicado que o PGMOL se desculpou pela anulação de um golo do equatoriano Pervis Estupinan frente ao Crystal Palace (1-1), por fora de jogo, porque a linha de referência não tinha sido alinhada com o último defesa dos londrinos.

Apesar do empate de sábado, o Arsenal lidera a Premier League com 51 pontos, enquanto o Brighton é sexto com 35.